إيران تحرك نحو 100 طائرة وعشرات المسيرات منتصف الليل

أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الاثنين، بدء المرحلة الأصلية من المناورات المشتركة للدفاعات الجوية الإيرانية بمساحة نحو مليون كم مربع.

وأوضح التلفزيون الإيراني أنه "من المقرر أن تنطلق المناورات ابتداء من منتصف الليل بتوقيت طهران في مساحة تشمل نحو ثلثي أجواء البلاد بمساحة نحو مليون كم مربع، بمشاركة وحدات من المسيرات والدفاعات الجوية والطائرات المقاتلة التابعة للقوة الجوية للجيش وقوة الجو فضاء للحرس الثوري إلى جانب نحو ألفي نقطة رصد لقوات الدفاع الجوي".

كما ستشارك نحو مئة طائرة مقاتلة وعشرات المسيرات في عملية محاكاة هجوم شامل على النقاط الحساسة المحددة في المناورات وعلى رأسها المنشآت النووية في "فوردو" و"نطنز" وسائر النقاط العسكرية والاقتصادية الحساسة في البلاد لاختبار جهوزية أنظمة المضادات الجوية في هذه المراكز.

المصدر: RT