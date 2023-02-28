واشنطن تسجل زيادة حادة في معدلات الجريمة
أعلنت شرطة واشنطن عن زيادة حادة في معدلات الجريمة في الشهرين الأولين من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022 حيث ارتفع إجمالي الجرائم بنسبة 25% وجرائم القتل بنسبة 40%.
ونشرت دائرة شرطة واشنطن إحصائيات تدل على أن أكثر من 5 آلاف جريمة ارتكبت في واشنطن ابتداء من بداية العام الجاري وحتى 27 فبراير الجاري، مقابل أكثر من 4 آلاف جريمة في الفترة نفسها من العام الماضي (زيادة قدرها 25%). وارتفع عدد جرائم القتل بنسبة 40% (من 25 إلى 35 جريمة)، فيما تضاعف عدد سرقات السيارات من 531 إلى 1120 جريمة وعدد السرقات من السيارات - بنسبة 24% (من 1060 إلى 1300 جريمة).
وأشارت الدائرة أيضا إلى ارتفاع عدد الجرائم الجنسية من 13 إلى 29 جريمة وعدد الحرائق المتعمدة من 1 إلى 4.
وفي الوقت ذاته أكدت انخفاض إجمالي عدد السرقات بنسبة 20%.
المصدر: نوفوستي