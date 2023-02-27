وزيرة الخزانة الأمريكية تعترف بصعوبة مصادرة الأصول الروسية الكبيرة

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، يوم الاثنين،إن السلطات الأمريكية تعتقد أن هناك عقبات خطيرة أمام مصادرة الأصول الروسية الكبيرة المجمدة وزاخاروفا تشبه النهب العلني بالنازية.

وأشارت يلين في حديثها عن الأموال الروسية التي تود الولايات المتحدة تسليمها إلى السلطات الأوكرانية: "هناك صعوبات قانونية في القيام بذلك".

وبحسب يلين، هناك "عقبات قانونية خطيرة" أمام مصادرة الأصول الروسية الكبيرة.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن نظام كييف باستيلائه على الأصول الروسية، سبق رعاته الغربيين في ممارسة السطو العلني، متذرعا بضرورة ذلك لإعادة إعمار أوكرانيا.

وأشارت زاخاروفا إلى النهب العلني الذي مارسته ألمانيا لممتلكات وثروات الدول الأوروبية إبان الحرب العالمية الثانية وأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يمارس اليوم الأسلوب ذاته.

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المصدر: تاس