عودة حساب القنصلية الأمريكية في ميلانو على "تويتر" بعد فضيحة العلم الأوكراني

أعلنت القنصلية الأمريكية في ميلانو عن قرصنة حسابها الرسمي على موقع "تويتر" لعدة ساعات صباح اليوم الاثنين، بعد أن قام مجهولون بنشر علم أوكرانيا ومن خلفه علم النازية.

Il nostro account Twitter è stato interessato nelle scorse ore da un attacco hacker da parte di ignoti, che ne hanno modificato il contenuto in modo non autorizzato. Il problema è stato prontamente risolto. Stiamo lavorando per identificare la causa e gli autori dell'intrusione — US Consulate Milan (@USConsMilan) February 27, 2023

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ونشر الحساب الرسمي للقنصلية الأمريكية في ميلانو على موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "تعرض حساب (تويتر) الخاص بالقنصلية للهجوم من قبل أشخاص مجهولين، والذين غيروا محتواه بطريقة غير مصرح بها. تم حل المشكلة على الفور، ونحن نعمل الآن على تحديد سبب الاقتحام ومن يقف وراءه".

وكان الحساب الرسمي للقنصلية قد قام بنشر صورة لعلم أوكرانيا وهو يخفي وراءه علم النازية، أعقبها بعدد من التغريدات المناهضة للنظام في كييف.

الآن، يتصدر الحساب صورة تحمل شعار "متحدون مع أوكرانيا"، وعاد الحساب للعمل بشكل طبيعي، وفقا لما أعلنته القنصلية.

المصدر: تويتر