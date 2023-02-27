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عودة حساب القنصلية الأمريكية في ميلانو على "تويتر" بعد فضيحة العلم الأوكراني

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عودة حساب القنصلية الأمريكية في ميلانو على
Twitter
صورة من حساب القنصلية الأمريكية في ميلانو على موقع "تويتر"
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أعلنت القنصلية الأمريكية في ميلانو عن قرصنة حسابها الرسمي على موقع "تويتر" لعدة ساعات صباح اليوم الاثنين، بعد أن قام مجهولون بنشر علم أوكرانيا ومن خلفه علم النازية.

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علم النازية خلف علم أوكرانيا على الحساب الرسمي للقنصلية الأمريكية في ميلانو على
علم النازية خلف علم أوكرانيا على الحساب الرسمي للقنصلية الأمريكية في ميلانو على "تويتر"

ونشر الحساب الرسمي للقنصلية الأمريكية في ميلانو على موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "تعرض حساب (تويتر) الخاص بالقنصلية للهجوم من قبل أشخاص مجهولين، والذين غيروا محتواه بطريقة غير مصرح بها. تم حل المشكلة على الفور، ونحن نعمل الآن على تحديد سبب الاقتحام ومن يقف وراءه".

وكان الحساب الرسمي للقنصلية قد قام بنشر صورة لعلم أوكرانيا وهو يخفي وراءه علم النازية، أعقبها بعدد من التغريدات المناهضة للنظام في كييف.

الآن، يتصدر الحساب صورة تحمل شعار "متحدون مع أوكرانيا"، وعاد الحساب للعمل بشكل طبيعي، وفقا لما أعلنته القنصلية.

المصدر: تويتر

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