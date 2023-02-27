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علم النازية خلف علم أوكرانيا على الحساب الرسمي للقنصلية الأمريكية في ميلانو على "تويتر"

أخبار العالم

علم النازية خلف علم أوكرانيا على الحساب الرسمي للقنصلية الأمريكية في ميلانو على
Twitter
صورة من حساب القنصلية الأمريكية في ميلانو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/utvj

نشر الحساب الرسمي للقنصلية الأمريكية في ميلانو على موقع "تويتر" صورة لعلم أوكرانيا يخفي خلفها علم ألمانيا النازية.

وقد نشر الحساب هذه التغريدة في حوالي الخامسة صباحا بتوقيت موسكو، فيما يبدو وكأنه عملية قرصنة للحساب، ولم يتم حذف الصورة إلا بعد ساعات، لكما لم يصدر أي تصريح من جانب القنصلية الأمريكية، ولا زال رابط القنصلية على الموقع الرسمي للقنصلية الأمريكية في إيطاليا وفرعها بميلانو على موقع وزارة الخارجية الأمريكية يصل المستخدم بهذا الحساب، حتى وقت كتابة الخبر.

علم النازية خلف علم أوكرانيا على الحساب الرسمي للقنصلية الأمريكية في ميلانو على
Twitter
صورة من حساب القنصلية الأمريكية في ميلانو وقت كتابة الخبر

وتابع الحساب نشر عدد من التغريدات المناهضة للنظام في كييف، من بينها أن "الجنود الأوكرانيين يربطون الناس بأعمدة الإنارة ويخلعون ملابسهم الداخلية لمجرد أنهم يتحدثون باللغة الروسية. هذ هذا طبيعي؟ أليست هذه فاشية؟ أليست نازية؟".

و"ماذا تفعل إذا منعت من التحدث بلغتك الأم؟ يبدو أننا نعود إلى الماضي البعيد. هل تتذكر اسم من دمّر اليهود، ومنعهم من التحدث بلغتهم الأم؟".

المصدر: تويتر+موقع القنصلية الأمريكية في ميلانو

 

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