بكين: لن نرضخ للضغط الأمريكي في علاقاتنا مع روسيا

أكدت الخارجية الصينية اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة ليس لها الحق في تقديم تعليمات لروسيا والصين بشأن كيفية تطوير علاقاتهما الثنائية، وأن بكين لن تقبل ضغوط واشنطن.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ في إفادة صحفية تعليقا على التحذيرات التي أطلقها عدد من المسؤولين الأمريكيين لبكين بشأن عواقب قيامها المحتمل بتزويد روسيا بالأسلحة: "لا يحق للولايات المتحدة التصرف في العلاقات الروسية الصينية، ولن نقبل الضغوط والتهديدات من الجانب الأمريكي".

وأشارت ماو إلى أن الولايات المتحدة لا ترسل أسلحة فتاكة إلى ساحة المعركة في أوكرانيا فحسب، بل وتنتهك كذلك بنود ثلاثة مذكرات صينية أمريكية مشتركة من خلال استمرارها في ببيع أسلحة متطورة لتايوان.

وأضافت المسؤولة الصينية أن بكين تعمل بنشاط على دفع محادثات سلام وإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وذكرت أن الصين قدمت احتجاجا شديدا على العقوبات الأمريكية ضد الشركات الصينية "لعلاقاتها مع روسيا"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تنشر معلومات كاذبة حول "إمدادات الأسلحة الصينية لروسيا" كذريعة لفرض عقوبات على الشركات الصينية.

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وقالت: "سنتخذ اجراءات مضادة قوية ردا على العقوبات الأمريكية غير المبررة ضد الشركات الصينية".

في وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان إن على الصين أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستساعد روسيا في الصراع في أوكرانيا، مع الأخذ في الاعتبار "التكاليف الملموسة" التي ستتحملها بكين إذا قامت بذلك.

كما حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في وقت سابق بكين من عواقب إمداد موسكو بالأسلحة.

المصدر: "نوفوستي"