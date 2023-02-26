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واشنطن تهدد الصين "بتكاليف ملموسة" إن أقدمت على مساعدة روسيا

أخبار العالم

واشنطن تهدد الصين
Globallookpress
مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
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أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أنه على الصين أن تقرّر ما إذا كانت ستساعد روسيا في النزاع الأوكراني، وأن تأخذ في الاعتبار "التكاليف الملموسة" لذلك.

وقال سوليفان في تصريح لـCNN: "يتعيّن على بكين اتخاذ قرارات مستقلة إزاء تقديم المساعدة العسكرية لروسيا، ولكنها في حال سلكت هذه الطريق، ستترتب على الصين كلفة حقيقية لذلك".

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وفي وقت سابق، حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بكين من عواقب إمداد موسكو بالأسلحة.

المصدر: نوفوستي

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