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بلينكن يتوعد الصين بـ"عواقب حقيقية" في حال قدمت مساعدة عسكرية لروسيا

أخبار العالم

بلينكن يتوعد الصين بـ
AP Burhan Ozbilici
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توعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الصين بـ "عواقب حقيقية" في حال قدمت بكين مساعدات عسكرية لروسيا.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، يوم الاثنين: "نحن قلقون من أن الصين تدرس إمكانية دعم الجهود العسكرية الروسية في أوكرانيا بأسلحة فتاكة".

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وتابع: "كما قلت... ستكون هناك عواقب حقيقية ستلحق بعلاقاتنا مع الصين في حال توريدها الأسلحة الفتاكة لروسيا"، مضيفا أنه ستكون لدى الصين "مشاكل حقيقية" في العلاقات مع عدد من الدول الأخرى.

ورفض بلينكن الكشف عن طبيعة العواقب المحتملة التي تحدث عنها.

وكان بلينكن قد التقى على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن كبير الدبلوماسيين الصينيين، رئيس مكتب لجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي يوم 18 فبراير، وعبر عن قلق واشنطن إزاء المعلومات عن تقديم الصين مساعدة اقتصادية لروسيا، التفافا على العقوبات الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

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