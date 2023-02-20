بكين تندد باتهامات أمريكية "زائفة" عن إمكانية تسليحها لروسيا

نددت بكين الاثنين بما وصفتها بأنها اتهامات "زائفة" صدرت عن الولايات المتحدة تفيد بأن الصين تفكر في تسليح روسيا بعمليتها في أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين في مؤتمر صحافي: "لا نقبل بأن تشير الولايات المتحدة بأصابع الاتهام إلى العلاقات الصينية الروسية، ناهيك عن الإكراه والضغط"، متهما واشنطن بـ"نشر معلومات زائفة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد حذر بكين، بأن مساعدتها المحتملة لروسيا "مشكلة في غاية الخطورة"، وأن "هناك أشياء لا يمكن ولا ينبغي للصين أن تفعلها لعرقلة (الغرب).

المصدر: أ ف ب، RT