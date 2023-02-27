الإمارات ترحب بزوارها الكويتيين بطريقة فريدة (صور)

نظمت دولة الإمارات العربية المتحدة، استقبالا فريدا للمسافرين الوافدين من دولة الكويت، كجزء من مشاركتها باحتفالات اليوم الوطني الكويتي.

وتم استقبال المسافرين الوافدين من الكويت إلى الإمارات، بعبارات الترحيب، والأغاني الشعبية والتراثية، وتوزيع أعلام دولة الكويت على جميع الوافيدن.

كما عممت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ختم "الإمارات تحب الكويت"، لاستخدامه على جوازات جميع المسافرين في جميع منافذها الجوية والبرية.

وجاءت هذه البادرة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، تجسيدا لعمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدين.

وحصلت الكويت على استقلالها من بريطانيا في الـ 19 من يونيو عام 1961، حين وقع الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح، وثيقة الاستقلال مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي حينها، السير جورج ميدلتن، وألغى بموجبها الاتفاقية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح مع بريطانيا في الـ 23 من ينايرعام 1899 لحمايتها من الأطماع الخارجية.

واحتلفت الكويت بيومها الوطني الأول يوم الـ 19 من يونيو عام 1962، أقيم يومها عرض عسكري كبير في المطار القديم الواقع بالقرب من دروازة البريعصي.

وفي الـ 18 من مايو عام 1964 تقرر دمج تاريخ الاستقلال الجديد مع ذكرى جلوس الأمير الراحل عبد الله السالم الصباح، على عرش الكويت، والذي يصادف الـ 25 فبراير، تكريمًا له ولدوره في استقلال الكويت.

المصدر: RT