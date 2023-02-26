ضاحي خلفان يحتفي بالذكرى الـ 62 لاستقلال الكويت بتغريدة معبرة

كتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، ضاحي الخلفان، تغريدة عبر تويتر، احتفى فيها بالذكرى الـ 62 لاستقلال دولة الكويت، عن الاحتلال البريطاني.

وقال خلفان في تغريدته" "لو وزنت فضل الكويت علي وعلى أبناء جيلي بالذهب، لرجح فضل الكويت على أوزان الذهب".

لو وزنت فضل الكويت علي وعلى ابناء جيلي بالذهب لرجح فضل الكويت على أوزان الذهب. pic.twitter.com/9hrPggFA8y — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) February 25, 2023

وحصلت الكويت على استقلالها من بريطانيا في الـ 19 من يونيو عام 1961، حين وقع الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح، وثيقة الاستقلال مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي حينها، السير جورج ميدلتن، وألغى بموجبها الاتفاقية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح مع بريطانيا في الـ 23 من ينايرعام 1899 لحمايتها من الأطماع الخارجية.

واحتلفت الكويت بيومها الوطني الأول يوم الـ 19 من يونيو عام 1962، أقيم يومها عرض عسكري كبير في المطار القديم الواقع بالقرب من دروازة البريعصي.

وفي الـ 18 من مايو عام 1964 تقرر دمج تاريخ الاستقلال الجديد مع ذكرى جلوس الأمير الراحل عبد الله السالم الصباح، على عرش الكويت، والذي يصادف الـ 25 فبراير، تكريمًا له ولدوره في استقلال الكويت.

المصدر: RT