بلينكن يزور كازاخستان وأوزبكستان

توجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إلى كازاخستان وأوزبكستان ضمن زيارته الأولى كوزير للخارجية.

وكتب بلينكن تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "اليوم أتوجه برحلتي الأولى إلى كازاخستان وأوزبكستان، كوزير لخارجية الولايات المتحدة، وأتطلع إلى تعزيز شراكاتنا في آسيا الوسطى".

Today I’m embarking on a trip to Kazakhstan, Uzbekistan, and India. It will be my first time as Secretary visiting Kazakhstan and Uzbekistan — and I look forward to advancing our Central Asian partnerships. From there, I’ll head to India for the #G20 Ministerial. pic.twitter.com/ut18nMTy9j — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 27, 2023

وأشار بلنكسين في تغريدته، إلى أنه سيتوجه إلى الهند لحضور اجتماع وزراء خارجية دول G20 في نيودلهي الشهر المقبل، عقب زيارته لكازاخستان وأوزبكستان.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الكازاخستانية، أعلنت في الـ 24 من فبراير، أنها ستعقد اجتماعا لوزراء خارجية دول آسيا الوسطى مع الولايات المتحدة، بالتنسيق مع مجموعة C5 + 1، في العاصمة، بمشاركة بلينكن، بتاريخ الـ 28 من فبراير الجاري.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، عددا من القضايا المهمة، حول تطوير التعاون الإقليمي والشراكة مع الولايات المتحدة.

المصدر: RT