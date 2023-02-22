لافروف يشارك في اجتماع وزراء خارجية دول G20  في نيودلهي الشهر المقبل

يشارك وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اجتماع وزراء خارجية دول G20 في نيودلهي في الفترة ما بين 1 -2 من مارس 2023. فالحوار الدبلوماسي داخل مجموعة العشرين بات أمرا ضروريا.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية، "بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيشارك في اجتماع وزراء خارجية دول G20 في نيودلهي في الفترة ما بين 1 -2 من مارس 2023 " مشيرة إلى أن روسيا تعتبر هذا الاجتماع، منتدى رئيسيا للحوكمة العالمية.

وأضافت زاخارفا، أنه في ظل ارتفاع وتيرة الخلافات في العلاقات الدولية، والمخاطر المتزايدة على الاقتصاد العالمي، بات الحوار الدبلوماسي داخل مجموعة العشرين أمرا ضروريا.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى قضايا تطوير قدرات دول المجموعة، وإصلاح المؤسسات الدولية، وتعزيز مكانة الدول النامية في اتخاذ القرارات الجماعية، كما سيتم التركيز على مواضيع الأمن الغذائي والطاقة، ومكافحة الإرهاب.

وتابعت زاخاروفا، "إن الإطار المفاهيمي للمناقشات المقبلة التي وضعها الهنود يتوافق مع منطق تشكيل نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب، ومن الجانب الروسي يفترض أن يركز على إقامة تعاون بناء بين الدول، قائم على المساواة والاحترام المتبادل، وتأكيد الدور المركزي للأمم المتحدة والقانون الدولي، ولفت الانتباه مرة أخرى إلى الضرر الناجم عن العقوبات غير الشرعية، والمنافسة غير العادلة، والحاجة الملحة للمعارضة الجماعية على الهيمنة الغربية والممارسات الاستعمارية الجديدة".

المصدر: نوفوستي + تاس