مصدر: تعطيل صفقة الحبوب قد يصبح كارثة للدول المحتاجة للغذاء

قال مصدر مطلع، إن عدم الامتثال لجميع بنود صفقة الحبوب قد يؤدي إلى تعطيل عمل هذه الآلية، وسيصبح ذلك كارثة بالنسبة للبلدان المحتاجة إلى الغذاء.

وشدد المصدر في حديث لمراسل "نوفوستي"، على أن كافة الأطراف المعنية تعمل لضمان عدم حدوث ذلك.

وفي مجال رده على سؤال حول عما سيسفر وقف عمل صفقة الحبوب، أضاف المصدر: "سيسفر عن كارثة كاملة. هناك دول في حاجة إلى الغذاء. وكذلك هناك حاجة للأسمدة الروسية. لذلك، من الضروري تنفيذ جميع بنود الاتفاق. سيؤدي عدم القيام بذلك إلى تعطيل الاتفاق. إنه أمر صعب، لكن العمل مستمر".

في وقت سابق، أشار يوري فاسكوف نائب وزير البنية التحتية الأوكراني، في مقابلة مع رويترز، إلى أن سريان صفقة الحبوب ينتهي في 18 مارس، وشدد على أن أوكرانيا تريد تمديد الاتفاقية لمدة عام آخر على الأقل وأن تشمل المزيد من الموانئ الأوكرانية.

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وتتضمن صفقة الحبوب، التي تم توقيعها في 22 يوليو الماضي، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة في اسطنبول، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.

وينص الاتفاق أيضا على تحرير الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا هو بالضبط ما لم يتم الوفاء به، وفي الوقت نفسه، كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأنه سيتم رفع القيود.

المصدر: نوفوستي