بايدن يشكر ملك الأردن على "الاجتماع التاريخي" بالعقبة.. ويرحب بتعهدات القمة

أعرب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن "شكره الشخصي" لملك الأردن عبد الله الثاني على "الاجتماع التاريخي" في العقبة بين فلسطينيين وإسرائيليين، وثمّن دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، في بيان، إن الولايات المتحدة ترحب بالتعهدات التي قطعتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية بشأن وقف التصعيد ومنع المزيد من العنف.

وأضاف سوليفان، في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "ندرك أن هذا الاجتماع نقطة انطلاق، وأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.. التنفيذ سيكون أمرا حاسما".

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وقال سوليفان إن الاجتماع "يعدّ الأول من نوعه منذ سنوات، ونتج عنه بيان العقبة، الذي تضمن التزام السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بوقف التصعيد ومنع المزيد من العنف"، وأشار إلى تمسك الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بالالتزامات السابقة، وعزمهما العمل معا لتحقيق سلام عادل ودائم.

وجدد سوليفان حرص الولايات المتحدة على مواصلة مشاركتها الفاعلة في هذا المجال مع جميع الأطراف خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك متابعة المشاركة الشهر المقبل في اجتماع شرم الشيخ في مصر.

وعُقد الاجتماع في مدينة العقبة، اليوم الأحد، بدعوة من الأردن، وضم مسؤولين أردنيين ومصريين وإسرائيليين وفلسطينيين وأمريكيين.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية (بترا)