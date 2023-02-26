إسرائيل تنفي موافقتها على تجميد البناء في المستوطنات في قمة العقبة

نفى مسؤول إسرائيلي موافقة تل أبيب على تجميد البناء في المستوطنات لمدة 4 أشهر بناء على تفاهمات قمة العقبة، وأكد أنه "لا يوجد أي تغيير بالسياسة الإسرائيلية".

وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي: "على عكس التقارير والتغريدات لاجتماع العقبة، لا يوجد أي تغيير بالسياسة الإسرائيلية".

وأضاف أنه خلال الأشهر القادمة ستقوم إسرائيل بتشريع 9 بؤر استيطانية وستصادق على بناء 9500 وحدة سكنية في المستوطنات بالضفة الغربية. وشدد على أنه "لا يوجد تجميد أي بناء ولا أي تغيير على الوضع الراهن في الحرم القدسي ولا يوجد قيود على نشاط الجيش الإسرائيلي".

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وكان تقرير أردني، ذكر أن الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، اتفقا في وقت سابق من اليوم الأحد، وبعد مناقشات شاملة وصريحة في اجتماع العقبة، على ضرورة خفض التصعيد، واستعدادهما للعمل على منع المزيد من العنف، وعلى تجميد البناء في الضفة الغربية لمدة 4 أشهر.

وبحسب التقرير فإن الجانبين أعلنا في اختتام المؤتمر الدولي في العقبة بمشاركة كبار المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، استعدادهما المشترك والتزامهما بالعمل الفوري لوقف الإجراءات الأحادية الجانب لمدة تتراوح ما بين 3-6 أشهر.

ويشمل ذلك يشمل التزاما إسرائيليا بوقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.

وأضاف التقرير أن "الأطراف الـ 5 أكدوا على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولا وعملا دون تغيير"، وشددوا في هذا الصدد على "الوصاية الهاشمية/ الدور الأردني الخاص".

كما اتفقت الأطراف الخمسة على "الاجتماع مجددا في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية في مارس المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه"، واتفق المشاركون أيضا على دعم خطوات بناء الثقة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر.

وشددت الأطراف الخمسة على أهمية لقاء العقبة، وهو الأول من نوعه منذ سنوات. واتفقوا على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة، والحفاظ على الزخم الإيجابي، والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم.

المصدر: "i24news"