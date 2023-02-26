حليف أردوغان يدعو إلى منع المشجعين من حضور مباريات كرة القدم في تركيا

اقترح رئيس حزب الحركة القومية التركية، دولت بهتشيلي، منع المشجعين من حضور مباريات بطولة كرة القدم التركية بعد أن ردد بعضهم في مباريات بعد الزلزال شعارات مناهضة للحكومة.

وقال بهتشيلي: "يجب على جميع رؤساء الأندية اتخاذ إجراءات عاجلة وضرورية. أو يجب أن تجري المباريات بدون مشاهدين. من المستحيل غض الطرف عن أولئك الذين يريدون أن يحكموا على كرة القدم التركية بالمعاناة والعار".

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وشدد على أنه في الوقت الذي تكافح فيه تركيا أكبر زلزال في هذا القرن، فإن المطالبات بالاستقالات خلال مباريات كرة القدم هو "تصرف غير مسؤول وفاقد للوعي".

أكد أن حزبه "يدين بشدة عدم إظهار الاحترام لمواطنينا الذين لقوا مصرعهم في الزلزال".

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مشاهد لمشجعين أتراك يطالبون خلال مشاهدتهم مباريات كرة قدم باستقالة الحكومة.

المصدر: RT