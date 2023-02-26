مدريد تؤكد إطلاق سراح إسبانية مسجونة في إيران

أعلنت وزارة الخارجية الإسبانية يوم الأحد، أن السلطات الإيرانية أطلقت سراح ناشطة إسبانية بعد أن أمضت في السجن نحو 4 أشهر.

وقالت الوزارة إن طهران أفرجت عن آنا بانيرا يوم السبت، وأنها لم تعلن ذلك حتى أقلعت طائرتها من إيران.

وذكر وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، أن بانيرا ستتوجه أولا إلى دبي، ثم إلى جنيف، وأخيرا إلى مسقط رأسها بمدينة كورونيا الإسبانية يوم الاثنين.

ولم تعلن إيران أسباب توقيف واحتجاز بانيرا في أوائل نوفمبر الماضي.

وبانيرا ناشطة في مجال حقوق الإنسان، اعتقلت أثناء مشاركتها في احتجاجات بطهران.

وكانت بانيرا واحدة من مواطنين إسبانيين اثنين احتجزتهما إيران وسط الاحتجاجات التي شهدها البلاد.

والإسباني الآخر هو سانتياغو سانشيز، والذي اعتقل في أوائل أكتوبر بعد فترة وجيزة من دخوله إيران أثناء رحلته سيرا على الأقدام إلى قطر لحضور المونديال.

المصدر: أ ب