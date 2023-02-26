احتجاجات في ألمانيا تطالب بإغلاق قاعدة "رامشتاين" الأمريكية

شارك حوالي 2500 ناشط في احتجاجات قرب قاعدة "رامشتاين" الأمريكية في راينلاند بالاتينات بألمانيا، وطالبوا بإغلاق القاعدة مردّدين هتافات بينها "اغلقوا القاعدة... ارحلوا إلى بلادكم!".

وبحسب الموقع الإخباري التابع للشرطة المحلية، تجمع المتظاهرون قرب القاعدة خلال فترة النهار.

وأكد مسؤولو إنفاذ القانون المحليون: "مرّ هذا التجمع بسلام".

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يُشار إلى أن العبارات التي ردّدها المتظاهرون أضحت الشعار الرئيسي للاحتجاج. كما طالبوا بالتعجيل بإجراء محادثات سلام بشأن النزاع في أوكرانيا. في الوقت الذي حمل فيه بعض المشاركين أعلام روسيا الاتحادية ودونيتسك.

يشار إلى أنه تم تنظيم الاحتجاج والإعلان عنه من قبل عشرات حركات السلام الناشطة في ألمانيا والنمسا وسويسرا. ومع ذلك، شارك في الاحتجاج أشخاص يحملون آراء يمينية ونظريات المؤامرة وينتقدون حملات التطعيم.

هذا وتعتبر قاعدة "رامشتاين" الجوية مقرا للقوات الجوية الأمريكية في شمال ألمانيا، ومقر للقوات الجوية الأمريكية في أوروبا، وأحد قواعد حلف الناتو.

ويتمركز في القاعدة نحو 15 ألف عسكري ويعمل فيها حوالي 30 ألف متخصص مدني.

الجدير بالذكر أن "رامشتاين" هي واحدة من قاعدتين في ألمانيا يعتقد أنهما تخزنان رؤوسا حربية نووية.

المصدر: نوفوستي