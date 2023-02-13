هاكرز روس يؤكدون اختراق موقع قيادة الناتو الجوية بقاعدة "رامشتاين"

أعلن هاكرز روس من مجموعة Killnet اليوم الاثنين أنهم اخترقوا الموقع الإلكتروني لقيادة حلف الناتو الجوية في قاعدة "رامشتاين" العسكرية الأمريكية في ألمانيا.

وقالت المجوعة عبر قناتها We are Killnet على "تلغرام": "القاعدة سقطت، شيء من هذا القبيل"، ونشرت صورا تظهر عليها شعار "قيادة الحلفاء الجوية" (AIRCOM) وهي القيادة المركزية لجميع القوات الجوية لحلف الناتو، ومقرها قاعدة "رامشتاين"، متسائلة: "هل لا يزال حلف شمال الأطلسي هو القوة الأكبر؟"

وتأكد مراسلو وكالة "نوفوستي" في أوروبا من أن الموقع لا يعمل. فعند محاولة فتح موقع في بروكسل، لا يتم تحميل الصفحة، وبعد فترة تعطي رسالة تفيد بأن "المهلة قد انتهت".

في برلين، عندما يحاول المرء فتح الموقع، تظهر صورة تحمل شعار "قيادة الحلفاء الجوية" ، لكن الصفحة غير نشطة ولا تحتوي على أي روابط ومواد.

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وبعد أن احتضنت قاعدة "رامشتاين" خلال الأشهر الماضية اجتماعات مجموعة الاتصال لدول الناتو وحلفائها لدعم أوكرانيا "مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا"، أطلق على هذه المجموعة بشكل غير رسمي اسم "رامشتاين".

وهذه القاعدة الجوية الواقعة في شمال ألمانيا تعتبر أكبر معقل للقوات الجوية الأمريكية خارج الولايات ومقرا لـ"القوات الجوية الأمريكية في أوروبا" (USAFE).

وفي وقت سابق أكد مسؤولون في الناتو تعرض عدد من مواقع الحلف الإلكترونية لهجوم سيبراني منذ أمس الأحد، وأشارت تقارير إلى وقوف مجموعة Killnet وراءها.

المصدر: RT + "نوفوستي"