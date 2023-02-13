 
مباشر
عاجل
الاستخبارات الروسية: واشنطن تدرب 60 مسلحا في سوريا لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا والدول المجاورة لها

وسائل إعلام: "الناتو" تعرض لهجوم سيبراني

أخبار العالم

وسائل إعلام:
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqpn

تعرضت مواقع إلكترونية لحلف شمال الأطلسي، بما فيها موقع مقر قوات العمليات الخاصة للناتو في بلجيكا، لهجوم هاكرز، حسبما أكد مسؤول في الحلف لوكالة الأنباء الألمانية أمس الأحد.

وقال المسؤول إن "خبراء الإنترنت في الناتو يتصدون بنشاط لهجوم إلكتروني أثر على بعض مواقع الحلف".

وأضاف أن "الناتو يتعامل مع الحوادث الإلكترونية بشكل منتظم، ويأخذ الأمن السيبراني على محمل الجد".

وجاء هذا التصريح بعد أن أشارت تقارير في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن قراصنة "مؤيدين لروسيا" استهدفوا موقع مقر العمليات الخاصة للناتو وغيره، مما أدى إلى تعطيله مؤقتا، وتم اتهام مجموعة Killnet الروسية للقرصنة بالتورط في الهجوم تحديدا.

إقرأ المزيد
قراصنة Killnet يعلنون اختراقهم لموقع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي
قراصنة Killnet يعلنون اختراقهم لموقع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي

وحسب الوكالة، فقد ارتبطت هذه المجموعة بهجمات أخرى في الآونة الأخيرة، بما في ذلك بألمانيا، واستهدفت مواقع البرلمان الألماني "بوندستاغ" والشرطة ومرافق البنية التحتية الحيوية.

ونقلت قنوات "شقيقة" لمجموعة Killnet عبر "تلغرام" أمس تصريحا لها: "ننفذ ضربات على الناتو. التفاصيل في قناة مغلقة".

وكانت Killnet أعلنت في ديسمبر الماضي أنها اخترقت موقع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

ونشرت مجموعة هاكرز أخرى تدعى RaHDit قائمة تضم أكثر من 100 شخص، بينهم ضباط من دول الناتو وأشخاص يعملون لمصلحة مراكز الإنترنت بدول البلطيق وأوكرانيا والتي تخوض حربا سيبرانية ضد روسيا.

وكشف نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف، الشهر الماضي أن دول "الناتو" تجري تدريبات على شن هجمات سيبرانية تستهدف مواقع الطاقة ومرافق حيوية في روسيا.

وفي وقت سابق سخر الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف من المحاولات الغربية لربط مجموعة هاكرز بروسيا، ووصفها بأنها سخيفة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع