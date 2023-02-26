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رئيس وزراء أوكرانيا: المصالحة مع روسيا لن تتم قبل 100 عام

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رئيس وزراء أوكرانيا: المصالحة مع روسيا لن تتم قبل 100 عام
Legion-Media
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اعتبر رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن المصالحة بين أوكرانيا وروسيا لن تتم قبل 100 عام على الأقل.

وقال شميغال: "لا للمصالحة والتعاون، ليس في الـ100 عام القادمة. يجب على روسيا أن تتغير أولا، وأن تصبح ديمقراطية، وأن تكون منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية".

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ودعا مسؤولون أمريكيون الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى إظهار استعداده للحوار من أجل إنهاء النزاع.

وقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، معلقا على مرور عام على بدء العملية العسكرية الخاصة، إن الجيش الروسي يعيد نشر السلام والأمان والعدل، ويجتث جذور النازية الجديدة في أوكرانيا.

المصدر: RT

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