رئيس برلمان مولدوفا يدعو لعقوبات أوروبية ضد أوليغارشيين فارين

قال رئيس برلمان مولدوفا إيغور غروسو، إن الاتحاد الأوروبي سيساعد بلاده في التصدي لزعزعة الاستقرار إذا فرض عقوبات على الأوليغارشيين الهاربين فلاديمير بلاخوتنيوك وإيفان شور.

من جانبه، دعا وزير خارجية مولدوفا نيكو بوبيسكو، في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، لفرض عقوبات على بلاخوتنيوك وشور.

وأضاف غروسو، الذي يترأس حزب العمل والتضامن الحاكم في مولدوفا: "لقد اجتمعت مع ممثلين عن البرلمان الأوروبي - شرحت لهم الوضع السياسي. وسألني هؤلاء كيف يمكنهم المساعدة في محاربة الأوليغارشية الذين تحالفوا مع الهيئات الأمنية الروسية المختصة ويحاولون زعزعة استقرار الوضع في مولدوفا، فقلت لهم: الأفضل التصرف مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرض عقوبات ضد هذين الشخصين، نعني شور وبلاخوتنيوك وكل من يساعدهما".

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في نهاية أكتوبر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات دورية ضد مواطنين وشركات من روسيا، وشملت القائمة رجل الأعمال المولدافي فلاديمير بلاخوتنيوك وزعيم حزب شور المولدافي إيفان شور. وفي 9 ديسمبر، اتخذت الحكومة البريطانية نفس القرار.

المصدر: نوفوستي