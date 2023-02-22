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رئيسة مولدوفا: "الاستماع إلى رئيس الولايات المتحدة هو شرف وامتياز"

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رئيسة مولدوفا:
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قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو عقب توجهها إلى بولندا حيث يتواجد الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسماعها تصريحاته إن "الاستماع إلى رئيس الولايات المتحدة هو شرف وامتياز".

وأضافت ساندو في منشور عبر حسابها في "تويتر"، "كان امتيازا وشرفا اللقاء والاستماع إلى الرئيس الأمريكي.. خطاب تاريخي في وارسو.. مولدوفا تعتز بالحرية ونحن ملتزمون بالبقاء جزءا من العالم الحر.. خالص امتناني للرئيس بايدن لدعمه الثابت لمولدوفا ولتضامنه معنا".

يذكر أن البيت الأبيض أعلن عن لقاء بين ساندو وبايدن في إطار زيارة رسمية لبولندا.

وأكد مسؤول أمريكي رفيع المستوى، خلال المحادثات مع ساندو، على الدعم الأمريكي القوي لسيادة جمهورية مولدوفا وسلامتها الإقليمية، وذكر أن الولايات المتحدة ستقدم المساعدة لجمهورية مولدوفا على تعزيز مقاومتها السياسية والاقتصادية، وفق ما ذكرته radiomoldova.md

المصدر: RT

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