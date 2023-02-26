ناريشكين: تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "نيو ستارت" خطوة صحيحة تماما

وصف سيرغي ناريشكين مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، قرار تعليق مشاركة روسيا في معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (نيو ستارت) بالخطوة الصحيحة والمنطقية.

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وشدد ناريشكين على أن هذه الخطوة، جاءت مفاجئة تماما بالنسبة للولايات المتحدة. وأضاف: "هذا القرار كان، صحيحا وصلبا ومنطقيا بشكل مطلق".

وكان الرئيس فلاديمير بوتين، قد أعلن في خطاب أمام الجمعية الفيدرالية في 21 فبراير، تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيوستارت".

وفي نفس اليوم، أعرب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ عن أسف الحلف إزاء قرار روسيا ودعا إلى إعادة النظر فيه.

المصدر: نوفوستي