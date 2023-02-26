بوتين: لا نعارض مشاركة دول الناتو في مناقشة معاهدة "ستارت"

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن موسكو لا تعارض مشاركة دول حلف "الناتو"، في مناقشة معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية "ستارت".

وقال بوتين في مقابلة أجرتها معه قناة "روسيا 1": "نحن على علم بالظروف التي دفعت حلف الناتو للإدلاء بهذه التصريحات بتوجيهات من الأمريكيين.. لقد ادعوا في نفس الوقت بأنهم يشاركون بطريقة ما في هذا الحوار، لكنهم ليسوا طرفا رسميا في المعاهدة، فالمعاهدة مكونة من طرفين: روسيا والولايات المتحدة".

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وأضاف بوتين "الناتو أدلى ببيان حول هذه القضية، وفي الوقت نفسه، قدم طلبا لإجراء نوع من النقاش حول هذه المسألة.. حسنا إذا كان الأمر كذلك فلا مانع لدينا، دعهم يشاركون في هذه المناقشة".

وأشار بوتين إلى أنه يجب على روسيا أن تأخذ في الحسبان القدرات النووية المتوفرة لدى الولايات المتحدة وكذلك لدى فرنسا وبريطانيا، في الوقت الذي يعتبر فيه الناتو إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا هدفا رئيسيا له.

وكان بوتين أعلن في خطاب أمام الجمعية الفيدرالية في 21 فراير، تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت". وفي نفس اليوم، أعرب الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ عن أسف الحلف إزاء قرار روسيا ودعا إلى إعادة النظر فيه.

المصدر: وكالات