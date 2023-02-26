باكستان.. قتلى وجرحى بتفجير في سوق

قالت قناة Geo التلفزيونية، إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب عشرة آخرون جراء انفجار بسوق في بارخان بإقليم بلوشستان الباكستاني صباح اليوم الأحد.

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ونقلت القناة عن مصدر في الشرطة المحلية: "أسفر التفجير عن مقتل 4 أشخاص. وتم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة".

وتفيد التحقيقات الأولية للشرطة، بأن سبب الانفجار هو عبوة ناسفة يدوية الصنع تم تركيبها على دراجة نارية.

من جانبه، أدان رئيس وزراء بلوشستان مير عبد القدوس بيزينجو، هذا التفجير الإرهابي وأصدر تعليماته للسلطات باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لاعتقال الجناة.

وكتب في تغريدة على تويتر: "الذين سفكوا دماء الأبرياء، هم أعداء الإنسانية. يحاول الإرهابيون خلق حالة من عدم اليقين لتحقيق أهدافهم الخبيثة. لكننا لن نسمح للعناصر المناهضة للدولة بالنجاح".

وشدد على أن الحكومة، ستتبنى استراتيجية فعالة لمكافحة الإرهاب.

المصدر: نوفوستي