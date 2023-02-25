باكستان.. قتلى وجرحى بحادث سير في مقاطعة البنجاب

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون في حادث سير في مقاطعة البنجاب، شرقي باكستان.

ووفقا لشبكة ARY News الباكستانية، وقع الحادث على الطريق السريع M-5 في مدينة رحيميار خان، جنوب مقاطعة البنجاب شرقي البلاد، جراء انفجار إطار الحافلة، أعقبة اصطدام حافلة أخرى بها من الخلف، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا على الفور، وإصابة آخرين.

وتوجهت فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث فورا، وتم نقل المصابين إلى المشفى، وجار التحقيق في حيثيات الحادث.

المصدر: arynews.tv