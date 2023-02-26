عضو في الكنيست يحذر إسرائيل من أزمة عميقة مع الغرب إن لم توسع مساعداتها لأوكرانيا

قال عضو الكنيست زئيف إلكين، إن على تل أبيب أن توسع بشكل كبير مساعداتها لأوكرانيا، والتي تقتصر الآن على الدعم الإنساني فقط، تفاديا لأزمة عميقة مع الغرب المطالب بذلك.

جاء ذلك في تصريحات نقلتها قناة "كان" العبرية عن إلكين الذي اختتم زيارة لأوكرانيا.

وقال: "نحن منغمسون في نموذج قديم. لا أستطيع أن أغمض عيني ولا أرى أن الواقع قد تغير"، وحذر من أنه "إذا لم تقم إسرائيل بزيادة مساعداتها، سوف تصل إلى أزمة عميقة مع الغرب".

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وأضاف أنه "من المستحيل أن تظل غير مبال بديناميات الحرب الأخيرة، وخاصة بعد بضعة أشهر، ناهيك عن تقارب الروس مع إيران، الذي يقوى أكثر فأكثر، فيما الغرب يزيد من مساعدته لأوكرانيا في النهاية مكاننا مع الدول الغربية".

وتابع: "جزء من الثمن سيدفع على أي حال بسبب اعتماد روسيا على إيران، الأمر الذي سيؤثر على خريطة المصالح بأكملها. محاولة الجلوس على كرسيين في النهاية ستكون في أيدينا لأن إسرائيل ستصل إلى أزمة عميقة مع الغرب بحيث يتعين عليها القيام بخطوة دراماتيكية لإثبات أنها لا تزال واحدة من دول الغرب، والنتيجة ستكون مزيدا من غضب الروس على إسرائيل".

المصدر: "i24news"