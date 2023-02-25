زيلينسكي لإسرائيل: نريد أن تصطفوا معنا وليس أن تكونوا مجرد وسيط

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، بأنه يريد من إسرائيل أن تكون أكثر من وسيط وأن تصطف إلى جانب بلاده.

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وخلال مؤتمر صحفي عقده في كييف وتابعته وسائل إعلام عبرية، قال زيلينسكي: "أريدهم (الإسرائيليين) حقا أن يكونوا أكثر من وسطاء، وأن يختاروا جانبا - الجانب الأوكراني".

وأشار زيلينسكي إلى أنه يدرك ما سماها "العلاقات المعقدة التي تربط إسرائيل بروسيا"، لكنه أضاف أنه لفترة طويلة خلال العملية العسكرية الروسية كان يتوقع دعما إسرائيليا ليس فقط من الجمهور ولكن أيضا من الحكومة.

وذكر رئيس أوكرانيا أنه طلب أكثر من مرة المساعدة من السياسيين في إسرائيل، وتطرق لـ "العلاقات الجيدة "التي كانت تربط أوكرانيا بإسرائيل على مر السنين.

وردا على سؤال حول الإجراءات الإسرائيلية ضد إيران والمساعدات الإيرانية المزعومة لروسيا، قال زيلينسكي إنه "لديه إجابة - لكنه لا يستطيع الإفصاح عنها حتى لا يعرض التحسن الذي بدأ يظهر في العلاقات بين أوكرانيا وإسرائيل، للخطر".

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والأسبوع الماضي، دعا وفد برلماني إسرائيلي زار أوكرانيا، حكومة بنيامين نتنياهو إلى تقديم دعم عسكري إلى كييف وعدم الاكتفاء بالمساعدات الإنسانية.

وكانت إسرائيل قد نأت بنفسها عن تقديم دعم عسكري لأوكرانيا رغم مناشدة الأخيرة تل أبيب أكثر من مرة بتزويدها بما في ذلك بمنظومة الدفاع الجوي، القبة الحديدية.

إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي تولى مهام منصبه أواخر ديسمبر الماضي، قال في وقت سابق من الشهر الجاري، إن بلاده تدرس تزويد كييف بمساعدات عسكرية، لكنها لم تتخذ القرار بعد.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية