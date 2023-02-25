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زلزال بقوة 6.5 يضرب بابوا غينيا الجديدة

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زلزال بقوة 6.5 يضرب بابوا غينيا الجديدة
Gettyimages.ru
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أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بتسجيل زلزال قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب دولة بابوا غينيا الجديدة.

وقالت الهيئة إنه تم رصد الزلزال في الساعة 21.24 يوم السبت بالتوقيت العالمي المنسق.

ويوجد مركز الزلزال على بعد 58 كيلومترا جنوب شرق مدينة كاندريان. ويقع مصدره على عمق 65 كيلومترا.

ولم يعلن نظام الإنذار الخاص بخدمة الأنباء الجوية في الولايات المتحدة عن خطر حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي ضرب بابوا غينيا الجديدة.

المصدر: نوفوستي

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