3 قتلى بزلزال قوي ضرب بابوا غينيا الجديدة

لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم جراء زلزال قوى ضرب منطقة نائية من بابوا نيو غينيا صباح اليوم الأحد، حسبما ذكرت السلطات.

وأصيب آخرون، ولحقت أضرار بالبنية التحتية بسبب الهزة الأرضية التي بلغت قوتها 7.6 درجة وشعر بها سكان جميع أنحاء الدولة الواقعة على المحيط الهادئ.

وأوضح تشارلي ماسانج، مدير إدارة الكوارث بمقاطعة موروبي، أن الأشخاص الثلاثة لقوا مصرعهم في انهيار أرضي ببلدة واو التي تشتهر بتعدين الذهب.

وأضاف أن أشخاصا آخرين أصيبوا جراء سقوط مبان أو حطام، كما لحقت أضرار ببعض المراكز الصحية والمنازل والطرق الريفية والسريعة، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لتقييم الحجم الكامل للإصابات والأضرار في المنطقة.

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وذكر أن قلة السكان وتناثرهم وقلة المباني الكبيرة بالقرب من مركز الزلزال في المرتفعات غير المطورة إلى حد بعيد بالبلاد أمور ربما ساعدت في تفادي وقوع كارثة أكبر بالنظر إلى أن الزلزال كان قويا للغاية.

وأكدت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية أنه لا يوجد خطر حدوث تسونامي في المنطقة.

المصدر: "أسوشيتد برس"