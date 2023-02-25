موسكو: واشنطن تمارس ضغوطا غير مسبوقة لإفشال القمة الروسية الإفريقية المقبلة

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن واشنطن تمارس ضغوطا غير مسبوقة على إفريقيا لإفشال القمة الروسية الإفريقية المقبلة.

وأضاف: "تشن الولايات المتحدة وحلفاؤها حملة غير مسبوقة لعزل روسيا سياسيا واقتصاديا، ومنع انعقاد القمة الروسية الإفريقية الثانية في بطرسبورغ في يوليو المقبل".

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وأوضح أن الغرب زاد "منذ بداية العملية العسكرية الروسية الغرب الضغط على البلدان الإفريقية بشكل كبير عبر التهديد بالعقوبات، ووقف المساعدات المالية والإنسانية".

وتابع: الأمريكيون يختلقون يوميا اتهامات لنا بإحداث مجاعة في إفريقيا، والتسبب بارتفاع أسعار الوقود والحبوب والأسمدة عالميا الذي أدى لتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في القارة.

كما شدّد بوغدانوف على أنّه في تقاليد الدبلوماسية الروسية، ذات التاريخ الطويل، يجب "مراعاة جميع العوامل الخارجية المُحتملة، وتعزيز أجندتها الخاصة، ووضع مصالح الدولة الروسية وأصدقائها في المقدمة".

وختم بالقول: "لا نعتزم الخروج عن هذا المسار حيث تتمسك بلادنا بمبدأ الخيار الحر لمسار التنمية للدول، وهذا ما تستند إليه القمة الروسية الإفريقية الثانية المقبلة".

المصدر: تاس