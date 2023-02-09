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موسكو: واشنطن تضغط على دول إفريقيا لمنعها من حضور القمة الروسية الإفريقية

أخبار روسيا

موسكو: واشنطن تضغط على دول إفريقيا لمنعها من حضور القمة الروسية الإفريقية
Sputnik MAXIM BLINOV
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أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تمارس الضغوط على الدول الإفريقية التي ترغب بالمشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثانية هذا العام.

وقال سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية، مدير سكرتارية منتدى الشراكة "روسيا – إفريقيا" أوليغ أوزيروف، يوم الخميس: "بلا شك، كل ذلك موجود في المجال العلني، ومن السهل قراءة ذلك في الانترنت بناء على التصريحات التي يدلي بها الشركاء الغربيون، بمن فيهم من يقدمون إلى دول إفريقية".

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وأضاف أن هذا "ابتزاز سافر"، مؤكدا: "ننطلق من أن الدول الإفريقية هي دول ذات سيادة تمتلك استقلالها والإرادة السياسية الخاصة بها، وبوسعها أن تتخذ بأنفسها القرارات التي تتجاوب مع مصالحها الوطنية".

يذكر أن القمة الروسية الإفريقية الأولى عقدت في سوتشي في أكتوبر عام 2019. ومن المقرر أن تعقد القمة الثانية في يوليو المقبل في سان بطرسبورغ.

المصدر: نوفوستي

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