"الهاكر المبتسم".. شبكة فرنسية تستعد لإنتاج فيلم عن الجزائري المسجون حمزة بن دلاج

تفاوض شبكة "كانال +" الفرنسية الممثل من أصول جزائرية طاهر رحيم، على أداء دور البطولة في فيلم سينمائي جديد، حول سيرة الهاكر الجزائري الشهير حمزة بن دلاج.

وتعكف الشبكة التلفزيونية الفرنسية على إنتاج الإعلان الترويجي لفيلم "Smiling Hacker" (الهاكر المبتسم)، باللغة الإنجليزية، حسبما تناقلت وسائل إعلام محلية الأسبوع الماضي.

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وكشفت نائبة المدير العام لمجموعة "كانال +"، آنا مارش أن "المحادثات جارية مع الممثل طاهر رحيم، لأداء الدور الرئيسي في الفيلم". فيما سيسند الإخراج إلى الثنائي البلجيكي بلال فلاح، وعادل العربي.

ويقضي بن دلاج عقوبة السجن لمدة 15 عاما في الولايات المتحدة، بعد اتهامه بإدخال فيروس إلى أنظمة معلوماتية لبنوك ومؤسسات مالية أمريكية، متسبّبا في خسائر كبيرة لعدد من هذه المؤسسات.

واعتقلت الشرطة التايلاندية الهاكر الجزائري، وهو من مواليد 1988 في الجزائر، في العاصمة بانكوك عام 2013، وكانت مذكرة توقيف صدرت عن الإنتربول بحق بن دلاج.

المصدر: "الشروق" الجزائرية