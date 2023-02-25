الاتحاد الأوروبي يلزم شركات الطيران بالإبلاغ عن الرحلات الخاصة من روسيا

قالت المفوضية الأوروبية في بيان اليوم إن الاتحاد الأوروبي ألزم في إطار حزمة العقوبات العاشرة شركات الطيران بالإبلاغ مسبقا عن الرحلات الجوية الخاصة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

وأشار البيان إلى أن هذا التدبير، يتضمن الرحلات الجوية الخاصة المخطط لها، بما في ذلك عبر الدول الثالثة.

وأضاف البيان: "يجب بشكل مسبق، الإبلاغ عن الرحلات الجوية الخاصة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، سواء المباشرة أو عبر دول ثالثة".

إقرأ المزيد

ويشار إلى أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات صارمة على روسيا، وتعرض قطاع الطيران المدني الروسي لضربات قاسية. وعلى سبيل المثال حظر الاتحاد الأوروبي إمداد روسيا بالطائرات المدنية وقطع الغيار لها، وأجبر شركات التأجير الأوروبية على إنهاء العقود مع شركات الطيران الروسية.

ومنع الاتحاد الأوروبي تحليق الطيران المدني الروسي فوق أراضيه، وأغلقت الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأخرى الأجواء أمام الطائرات الروسية، وهو ما ردت عليه بتدابير مماثلة.

وقام الجانب الأوروبي، بمنع تقديم خدمات صيانة للطائرات الروسية ومنع التأمين عليها.

المصدر: نوفوستي