 
مباشر

وزير: هولندا شاركت في إعداد حزمة العقوبات الأوروبية العاشرة

أخبار العالم

وزير: هولندا شاركت في إعداد حزمة العقوبات الأوروبية العاشرة
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uti7

قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، إن حزمة العقوبات الأوروبية العاشرة ضد روسيا تفرض عقوبات وقيودا ضد 121 شخصا ومؤسسة اعتبارية.   

وكتب الوزير في تغريدة على تويتر: "نرحب بالحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل حظر التصدير وإدراج 121 شخصا وكيانا قانونيا (في قائمة العقوبات)".

إقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا
الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا

ووفقا للوزير، شاركت هولندا في العمل المتعلق بإضافة "الأشخاص المسؤولين عن ترحيل الأطفال الأوكرانيين"، إلى قائمة العقوبات.

وأشار الوزير إلى أن الحزمة العاشرة من العقوبات، تستهدف "هؤلاء المجرمين، وكذلك المشرفين على إنتاج الأسلحة والمتواطئين في التهرب من العقوبات".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا