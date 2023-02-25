وزير: هولندا شاركت في إعداد حزمة العقوبات الأوروبية العاشرة

قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، إن حزمة العقوبات الأوروبية العاشرة ضد روسيا تفرض عقوبات وقيودا ضد 121 شخصا ومؤسسة اعتبارية.

وكتب الوزير في تغريدة على تويتر: "نرحب بالحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، والتي تشمل حظر التصدير وإدراج 121 شخصا وكيانا قانونيا (في قائمة العقوبات)".

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ووفقا للوزير، شاركت هولندا في العمل المتعلق بإضافة "الأشخاص المسؤولين عن ترحيل الأطفال الأوكرانيين"، إلى قائمة العقوبات.

One year after the start of Putin's brutal war against Ukraine, maximising pressure on Russia through sanctions remains crucial. We therefore welcome the EU's 10th #sanctions package, which includes export bans and listings of 121 entities and individuals. 1/2 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) February 25, 2023

وأشار الوزير إلى أن الحزمة العاشرة من العقوبات، تستهدف "هؤلاء المجرمين، وكذلك المشرفين على إنتاج الأسلحة والمتواطئين في التهرب من العقوبات".

المصدر: نوفوستي