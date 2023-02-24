الاتحاد الأوروبي يفرض حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا

أقرّت دول الاتحاد الأوروبي حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا، حسب ممثلية السويد في الاتحاد.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة 24 فبراير، فشلت دول الاتحاد الأوروبي، للمرة الثالثة في إقرار الحزمة العاشرة من العقوبات بعد رفض بولندا استثناء استيراد الكاوتشوك الروسي من العقوبات.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسيين أشاروا إلى أن وارسو عطلت هذه العقوبات بدعوى أن استثناءها الكاوتشوك الروسي سيجعل العقوبات عديمة الجدوى.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي إدراج 62 شخصية و28 كيانا على "القائمة السوداء"، لتشمل ثلاثة بنوك روسية هي "ألفا بنك" و"تينك أوف" و"روس بنك".

كما ستطال العقوبات "صندوق الثروة السيادي" الروسي، وشركة التأمين "إنغو ستراخ"، ووكالتي "باتريوت" و"روسيا سيغودنيا" الإخباريتين، وحركة "الجبهة الشعبية لعموم روسيا"، وشركة Pawell Shipping ومقرها لندن، بعد تهم لها "بالتصدير غير القانوني للحبوب الأوكرانية".

كما ينوي الاتحاد الأوروبي منع بث RT العربية، و"سبوتنيك" الروسيتين على أراضيه.

المصدر: نوفوستي