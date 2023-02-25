هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية: زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر في ولاية نيغدا جنوبي تركيا
قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية إن زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر هز ولاية نيغدا جنوبي البلاد.
وأضافت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية والطوارئ في تركيا: "الزلزال الجديد وقع عند الساعة 13:27 .. وكان مركزه منطقة (بور) بالولاية .. وكان بعمق 7 كيلومتر".
وبحسب الهيئة: "حتى الآن، وقعت في مناطق الجنوب التركي، 9 آلاف و470 هزة ارتدادية، منذ الزلزال الذي وقع فجر 6 فبراير الجاري".
وتعرضت ولاية سيواس وسط تركيا، أمس الجمعة، لزلزال بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر.
وبحسب بيان إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وقع الزلزال في الساعة 20:19 (17:19 تغ) في قضاء غورون. وعلى عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض.
وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا، الأول بقوة 7.7 درجات، والثاني بقوة 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة.
المصدر: الأناضول