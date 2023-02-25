مسؤول عسكري أمريكي سابق يدعو الولايات المتحدة للاستماع لبوتين لتجنب حرب نووية

قال الكولونيل دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق للبنتاغون إن واشنطن بحاجة إلى الاستماع لفلاديمير بوتين بعد تعليق مشاركة روسيا في معاهدة "ستارت" من أجل تجنب كارثة عالمية.

وأضاف ماكغريغور في مقابلة مع صحيفة The Judging Freedom، "دعونا نواجه الأمر، في الوقت الحالي لديهم رؤوس حربية نووية أكثر مما لدينا. ربما المزيد من مركبات التوصيل والناقلات. لا أعرف. نحن مرتبكون بشأن كل هذه الأرقام. تتمتع الولايات المتحدة وروسيا معا بالقوة الكافية لتدمير كوكب الأرض وهذا لا شك فيه".

وبحسب رأيه، واشنطن خانت موسكو، ولدى رئيس روسيا قائمة كاملة من الحقائق التي تؤكد ذلك.

واختتم حديثه قائلا: "لذلك، من مصلحتنا استعادة المعاهدة في مرحلة ما، وأعتقد أن فلاديمير بوتين أوضح ذلك".

في 21 فبراير، أعلن الرئيس الروسي في خطاب أمام الجمعية الفيدرالية أن موسكو، ردا على الإنذارات الأمريكية، علقت مشاركتها في معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية، لكنها لم تنسحب منها.

المصدر: نوفوستي