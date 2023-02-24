السفير الروسي لدى أوتاوا: لا شيء مقدس بالنسبة للسلطات الكندية الحالية

قال السفير الروسي لدى أوتاوا، أوليغ ستيبانوف، إنه لا شيء مقدس بالنسبة للسلطات الكندية الحالية التي فرضت عقوبات على نجم الهوكي الروسي فلاديسلاف تريتياك، ورائدتي فضاء روسيتين.

وقال ستيبانوف: "أظهر فرض العقوبات على نجم الهوكي فلاديسلاف تريتياك، ورائدتي الفضاء فالنتينا تيريشكوفا، وسفيتلانا سافيتسكايا، أنه لا يوجد شيء مقدس في العلاقات مع روسيا بالنسبة للسلطات الكندية الحالية".

وأشار أن الثلاثة هم أيضا أعضاء حاليون في مجلس "الدوما" الروسي، وتريتياك الذي يرأس اتحاد الهوكي الروسي، لعب كثيرا ضد الكنديين حارس مرمى وهو مدرج في قاعة مشاهير الهوكي بتورنتو.

وكانت تيريشكوفا، أول امرأة تحلّق في الفضاء، وسافيتسكايا أول امرأة تخرج إلى الفضاء، وثانية رائدة فضاء في العالم بعد تيريشكفا.

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المصدر: نوفوستي