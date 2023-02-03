السفير الروسي لدى أوتاوا: سترد موسكو على العقوبات الكندية الجديدة ضد "روسيا سيفودنيا"

أكد السفير الروسي لدى أوتاوا، أوليغ ستيبانوف، أن روسيا سترد على العقوبات الجديدة التي فرضتها كندا على مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، وعدد من الصحفيين والفنانين.

وقال: "سيكون هناك رد، نحن دائما نتصرف على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، بشكل متماثل وغير متماثل، ولكن لكل عمل غير ودي نتطلع إليه بأسف من جانب السلطات الكندية الحالية، سنرد!".

وأضاف ستيبانوف، أن الدبلوماسيين الروس أدرجوا في السفارة مجموعة من أغاني ناديجدا بابكينا، التي شملتها قائمة العقوبات الجديدة، قال: "نستمع إليها طوال يوم العمل".

وفي وقت سابق يوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الكندية، إضافة 38 اسما جديدا، و16 كيانا قانونيا، من ضمنهم مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، وعدد من الفنانين الروس، لقائمة العقوبات الروسية متهمة إياهم بنشر "معلومات مضللة والدعاية".

المصدر: نوفوستي