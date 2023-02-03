كندا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا مستهدفة مجموعة "روسيا سيفودنيا" وفنانين روسا

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، إضافة 38 اسما جديدا، و16 كيانا قانونيا، من ضمنهم مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، لقائمة العقوبات الروسية متهمة إياهم بنشر "معلومات مضللة والدعاية".

وعلى وجه الخصوص، تشمل القائمة الصحفيين سيرغي بريليف، وتاتيانا ميتكوفا، ونائب مجلس الدوما ألكسندر كينشتين، والفنانين أوليغ غازمانوف، ونيكولاي باسكوف، وبولينا غاغارينا، وميخائيل بويارسكي، وناديجدا بابكينا، وإيرينا أليغروفا، وديما بيلان.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت القائمة مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، ووكالة "ريا نوفوستي"، بالإضافة إلى العديد من الشركات، التي وفقا لأوتاوا، ترتبط برجل الأعمال الروسي، يفغيني بريغوجين.

كما شملت العقوبات، نائب رئيس تحرير مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية دميتري جورنوساتيف.

وأشارت الخارجية الكندية، وفق البيان، إلى أن حزمة العقوبات الجديدة استهدفت عشرات الأفراد والكيانات في روسيا.

المصدر: تاس + نوفوستي