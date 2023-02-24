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وسائل إعلام: سماع دوي انفجارات في مقاطعة كييف

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وسائل إعلام: سماع دوي انفجارات في مقاطعة كييف
Globallookpress
صورة تعبيرية
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أعلنت صحيفة "سترانا" الأوكرانية على "تيليغرام" عن سماع دوي انفجارات في مقاطعة كييف، وذلك بعد أنباء عن سماع انفجارات في مناطق أوكرانية أخرى.

وأفادت الصحيفة في وقت سابق بسماع دوي انفجارات في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه الروسية الجديدة، ومقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

المصدر: RT

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