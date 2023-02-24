وسائل إعلام أوكرانية: دوي انفجارات في مقاطعتي زابوروجيه وخاركوف

أفادت صحيفة "سترانا" الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة زابوروجيه الروسية الجديدة، ومقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا.

وقالت الصحيفة: "سمعت أصوات الانفجارات في زابوروجيه. وتم إطلاق صفارات الإنذار في المقاطعة".

وتحدثت الصحيفة عن انفجارات في منطقة كوبيانسكي بمقاطعة خاركوف.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

المصدر: نوفوستي