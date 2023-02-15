صفارات الإنذار تدوّي في شرق أوكرانيا

أشارت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية، إلى إطلاق صفارات الإنذار في شرق أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.

وأطلقت صافرات الإنذار في مقاطعات خاركوف وبولتافا ودنيبروبتروفسك، وفي الأجزاء التي لا تزال تخضع لقوات كييف في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

المصدر: نوفوستي