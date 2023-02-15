مؤسس "فاغنر" يكشف موعد إحكام الطوق على أرتيوموفسك

أعلن مؤسس قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين، أن الجيش الروسي سيحكم طوقه على مدينة أرتيوموفسك الاستراتيجية بجمهورية دونيتسك، بين مارس وأبريل المقبلين.

وقال بريغوجين: "أعتقد أنه من مارس إلى أبريل رغم أنه من الصعب جدا التخمين. هم يحصلون الآن على أنواع جديدة من الأسلحة".

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وأضاف: "سندمر دبابات ليوبارد مئة بالمئة، وسنتولى أمر إحراقها مئة بالمئة".

وأكد أن عمليات القوات الروسية في أرتيوموفسك تعرقل الجيش الأوكراني الذي يضطر إلى نقل احتياطيات كبيرة للسيطرة على المدينة.

وقدر عدد المقاتلين الأوكرانيين في المدينة بـ40-50 ألف مقاتل.

المصدر: RT