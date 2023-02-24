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زيلينسكي يتهرب من الإجابة عن سؤال حول "أفدح خطأ ارتكبه خلال عام"

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زيلينسكي يتهرب من الإجابة عن سؤال حول
Globallookpress
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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تجنب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الإجابة عن سؤال حول "أفدح الأخطاء التي ارتكبها في القتال"، وقال إنه يرتكب الأخطاء يوميا "لكنه تفادى أي حسابات قاتلة لمصير الدولة".

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "أنا شخص حي، قد أرتكب أخطاء كل يوم، أنا متأكد من ذلك. وبصفتي رئيس لم تكن عندي أخطاء فادحة، والتي قد تتسبب في فقداني موقعي كضامن للدستور والضامن للدفاع عن الدولة." على حد تعبير زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي

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