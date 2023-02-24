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بوريل يقلل من أهمية مبادرة الصين للسلام في أوكرانيا ويصفها بـ"وثيقة موقف"

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بوريل يقلل من أهمية مبادرة الصين للسلام في أوكرانيا ويصفها بـ
Globallookpress
مفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل مع كبير دبلوماسيي الصين، وانغ يي.
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أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّه لا يلمس في مبادرة الصين للتسوية خطة ناجعة للسلام في أوكرانيا، ويعتبرها "وثيقة موقف توجز مقترحات سابقة".

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية مؤخرا عن مبادرة للتسوية في أوكرانيا، تشمل 12 بندا.

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وتدعو المبادرة الصينية إلى ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، ووقف التصعيد.

المصدر: نوفوستي

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