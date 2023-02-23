الصين تدعو الغرب للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية بدلا من فرض العقوبات

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، داي بينغ، الغرب إلى بذل قصارى جهده لحل النزاع في أوكرانيا بدلا من فرض العقوبات.

وقال داي بينغ: "يجب على المجتمع الدولي المساهمة في السلام، وليس السعي لإرضاء المصالح الشخصية. وبدلا من سياسة العقوبات، يجب فعل كل شيء لتسوية هذا النزاع".

وأشار إلى أنه يجب العمل معا للتخفيف من عواقب هذه الأزمة.

وأضاف "نحن نؤيد دعوة الأمين العام إلى التوصل إلى توافق بين جميع الدول الأعضاء".

المصدر: نوفوستي